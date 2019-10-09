Путин посоветовал избранным губернаторам чувствовать пульс жизни и быть чуткими

Президент России проводит встречу с губернаторами 19 регионов, избранными в единый день голосования 8 сентября. Владимир Путин пожелал главам регионов не снижать темп и работать с такой же отдачей, как в период предвыборной кампании.

— Чтобы выполнить все обещания, нужно работать напряжённо. И самое главное — чувствовать постоянно пульс жизни. Чувствовать то, что люди ожидают, и как реагируют на то, что вы делаете, чтобы оправдать ожидания, — напутствовал губернаторов Путин.

Президент подчеркнул, что без чуткого отношения к людям успеха не добиться.