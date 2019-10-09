Распространявшего фейки о пожаре в "Зимней вишне" пранкера обвинили в терроризме

Басманный суд повторно заочно арестовал украинского пранкера Никиту Кувикова, известного под именем Евгений Вольнов. Об этом сообщает "Интерфакс".
При этом фабула дела не уточняется. Известно, что Кувикову предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма с помощью Интернета. Он также объявлен в международный розыск.
Вольнова поместят под стражу на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ или задержания на территории страны.
Напомним, впервые заочный арест Вольнова был санкционирован 28 марта в рамках дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Пранкер сам признался в том, что нарочно солгал о "300 жертвах" пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, чтобы "нагнать максимальный градус накала".
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