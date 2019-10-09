Распространявшего фейки о пожаре в "Зимней вишне" пранкера обвинили в терроризме

Юноше предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма с помощью Интернета. Он также объявлен в международный розыск.

Басманный суд повторно заочно арестовал украинского пранкера Никиту Кувикова, известного под именем Евгений Вольнов. Об этом сообщает "Интерфакс".

При этом фабула дела не уточняется. Известно, что Кувикову предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма с помощью Интернета. Он также объявлен в международный розыск.

Вольнова поместят под стражу на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ или задержания на территории страны.

Напомним, впервые заочный арест Вольнова был санкционирован 28 марта в рамках дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Пранкер сам признался в том, что нарочно солгал о "300 жертвах" пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, чтобы "нагнать максимальный градус накала".