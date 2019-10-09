Москва встала в девятибалльных пробках из-за дождя

Уровень загруженности дорог в Москве достиг отметки в девять баллов из-за непогоды вечером 9 октября. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки" по состоянию на 19:00.

Движение затруднено практически по всем столичным магистралям. Особенно тяжёлая ситуация на улицах в центре города. Также пробки наблюдаются на Волоколамском, Дмитровском и Можайском шоссе. Согласно прогнозу сервиса, к 20:00 пробки упадут до восьмибалльного уровня, к 21:00 — до шестибалльного.