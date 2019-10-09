Семья Солнышкиных — о необычном имени дочери: Россию никто дразнить не будет

Девочка появилась на свет 24 сентября 2019 года. Отец надеется, что она в будущем будет заниматься политикой.

Супруги Олег и Инна Солнышкины из подмосковного Орехово-Зуева рассказали, почему выбрали для дочери такое необычное имя — Россия.

Изначально пара думала, что у них родится мальчик, планировали его назвать Даниилом. Но как только узнали, что будет девочка, сразу вспомнили, что ранее задумывались об имени Россия.

— Ну а как можно подразнить Россию? Невозможно! Никто не обидит, — сказали Лайфу Солнышкины.

Супруги поделились, что будут воспитывать дочку в умеренной строгости и дадут свободу выбора в увлечениях. Но отец всё-таки отметил, что хочет, чтобы в будущем она занималась политикой.

Сейчас, по словам семьи, маленькая Россия ведёт себя очень спокойно и почти не капризничает.

Россия Солнышкина родилась 24 сентября 2019 года. Семья более 12 лет назад переехала в Россию из Баку. Глава семейства восхищается страной, и это ещё одна из причин, почему их дочь получила такое имя.

Напомним, сегодня Лайф вёл прямую трансляцию, в которой пообщался с семьёй Солнышкиных: родителями Олегом и Инной и их старшей дочерью Софьей.