Суд дал реальный срок мачехе, которая истязала и привязывала приёмных детей

При этом суд первой инстанции назначил условный срок женщине, которая не обеспечивала подопечных питанием, одеждой и жестоко их наказывала.

Курганский областной суд ужесточил наказание осуждённой по делу об избиении детей и приговорил её к трём годам и шести месяцам колонии строгого режима. Соответствующее заявление опубликовано на сайте областной прокуратуры.

Районный суд назначил женщине условный срок — пять лет с испытательным сроком четыре года, однако областной суд с таким решением не согласился.

— Не согласившись с вынесенным приговором и назначенным судом чрезмерно мягким наказанием, государственный обвинитель обжаловал его, — говорится в заявлении.

Как уточняется, 61-летнюю женщину обвиняют в истязании девяти приёмных детей в период с марта 2017 по февраль 2018 года. По данным следствия, мачеха не обеспечивала их питанием, сезонной одеждой, принуждала к тяжёлому физическому труду. Кроме того, она жестоко их наказывала, применяя в качестве инструментов ремни, шнур, полено. Также она запирала детей в сарае и привязывала к кроватям.