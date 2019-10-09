В Саратове девятилетняя девочка ушла в школу и не вернулась

В Саратове девятилетняя девочка ушла в школу 9 октября около 07:30. В учебном заведении ребёнок так и не появился. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

К поискам подключились волонтёры из поискового отряда "Лиза алерт". По словам мамы, Елизавета была одета в светло-зелёного куртку без капюшона, чёрную юбку в крупную складку, тёмно-синие колготки, чёрные ботинки на белой подошве и малиновую вязаную шапку. Также при ней был чёрный рюкзак с белым цветочным принтом.

Рост девочки 130 сантиметров, телосложение нормальное, волосы светло-русые до пояса, заплетены в косу. Глаза серо-голубые.

По факту исчезновения ребёнка проводится доследственная проверка.