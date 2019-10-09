В Саратове девятилетняя девочка ушла в школу и не вернулась

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В Саратове девятилетняя девочка ушла в школу 9 октября около 07:30. В учебном заведении ребёнок так и не появился. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

К поискам подключились волонтёры из поискового отряда "Лиза алерт". По словам мамы, Елизавета была одета в светло-зелёного куртку без капюшона, чёрную юбку в крупную складку, тёмно-синие колготки, чёрные ботинки на белой подошве и малиновую вязаную шапку. Также при ней был чёрный рюкзак с белым цветочным принтом.

<p>Фото © VK / <a href="https://sun1-93.userapi.com/c858132/v858132424/98add/wFDs-9SasIs.jpg" target="_blank">Поисковый отряд &#34;Лиза алерт&#34; Саратовской области</a></p>

Рост девочки 130 сантиметров, телосложение нормальное, волосы светло-русые до пояса, заплетены в косу. Глаза серо-голубые.

По факту исчезновения ребёнка проводится доследственная проверка.

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