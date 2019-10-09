Сотни копий паспортов нашли в заброшенном здании в Саратове

Примечательно, что все бумаги касаются страхования или купли-продажи автомобилей.

В Саратове во дворе старого заброшенного здания нашли сотни копий паспортов, различных личных документов, включая переписку местного экс-депутата. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на информированный источник.

По предварительной информации, необычную находку сделали жильцы одного из домов в Заводском районе. Во дворе на улице Орджоникидзе они обнаружили десятки папок с копиями паспортов, водительских удостоверений, там валялись личные дела и документы экс-депутата Саратовской гордумы Андрея Иващенко.

Роман Геймур, директор саратовской фирмы "Автознак 164", которая ранее находилась в этом здании, рассказал, что данные бумаги являются частью имущества, которое не успели перевезти. При этом вся документация находилась под замком.

— Они (документы. — Прим. Лайфа) лежали в коробках, кто-то туда залез, снял дверь и раскидал всё это по округе. Здание, насколько я знаю, находится в аварийном состоянии и туда часто ходят люди, которые занимаются добычей металла. Спёрли дверь, решётки с окон, потихоньку всё растаскивают. Поэтому так и получилось, никто никакие документы наших клиентов не выкидывал, — рассказал Геймур в интервью порталу Saratov24.

В пресс-службе УВД по Саратову уже подтвердили факт обнаружения документации. Была организована проверка. Сейчас на месте инцидента работают правоохранительные органы, им предстоит выяснить все детали и обстоятельства произошедшего.