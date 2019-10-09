Поклонницы Лазарева восхитились его видео из бассейна

Поклонницы российского исполнителя Сергея Лазарева восхитились роликом в "Инстаграме", на котором он вместе с сыном проводит время в бассейне во время отдыха на Крите, сообщает издание "Дни.ру".

— Сергей Вячеславович, можно вас обнять? — прокомментировала пост одна из девушек.

— А поцеловать нельзя? — добавила другая поклонница.

— Иди сюда! — шутливо ответил одной из подписчиц исполнитель.

Напомним, ранее Сергей Лазарев признался, что у него есть второй ребёнок — дочь Анна, информацию о которой он скрывал год. Старшего сына — Никиту, который родился в 2014 году, он также в течение двух лет не показывал общественности.