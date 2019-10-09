"Шуфутинский-комбо" под Оренбургом: На улице 3 Сентября высадили "костры рябин"

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Фото © Facebook / Anna Melnikova

Когда о проекте узнал концертный директор певца, он пригласил активистов на концерт и организовал им встречу с артистом.

Жители города Бузулук в Оренбургской области высадили рябиновую аллею на улице 3 Сентября и назвали её в честь певца Михаила Шуфутинского. Пост организаторов проекта опубликовали в "Фейсбуке".

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/anna.melnikova.1654?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBKIvgVcFlk7ul44H6q7tQ3Yt7EfzUJJU2g7-lesKRHf_vh8V8fu1fLx9F1YMVK10DyeX6FG8_eBk9Q&hc_ref=ARQ-GRkfrSX16kaYrZtJEGVioKp6HRPvCGGSkZoEuMl7RPeqALViNta4SpHnwyYJ30E&fref=nf" target="_blank"><strong><ins>Anna Melnikova</ins></strong></a></p>

Один из организаторов проекта, дизайнер Анна Мельникова, рассказала, что идею создания аллеи подал историк архитектуры и создатель Telegram-канала "Архитектурные излишества" Павел Гнилорыбов. Он изучал карту области во время полёта на самолёте и случайно обнаружил улицу 3 Сентября. Тогда же ему пришла идея создать достопримечательность, которая привлекла бы туристов в город Бузулук.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/gnilorybovp?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARD2vSB_lj9Uw6vMvVCbWhEG8mbDq1gKAmRsK0a6f44IevojYu04a7E1_ZI9FVgFAb7w0KGnmwoTlubm&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong><ins>Павел Гнилорыбов</ins></strong></a></p>

После этого Мельникова запустила кампанию по сбору средств. За сутки ей и другим активистам удалось собрать сумму, необходимую для реализации задумки. Посадка аллеи состоялась 5 октября. В мероприятии приняли участие местные жители. Имена всех причастных зафиксировали на специальных табличках.

— Костры рябин должны гореть. Пожалуйста, не обижайте рябинки, — гласит надпись на указателях.

После этого активисты связались с концертным директором Шуфутинского и рассказали о своём проекте. Затея была принята с восторгом, и организаторов не только пригласили на концерт, но и организовали встречу с певцом. Создатели аллеи передали шансонье именной сертификат.

Ранее автор песни "Третье сентября" Игорь Николаев рассказал, почему выбрал именно эту дату, а сам исполнитель Михаил Шуфутинский объяснил популярность песни душевностью и трагичностью.

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