"Шуфутинский-комбо" под Оренбургом: На улице 3 Сентября высадили "костры рябин"

Когда о проекте узнал концертный директор певца, он пригласил активистов на концерт и организовал им встречу с артистом.

Жители города Бузулук в Оренбургской области высадили рябиновую аллею на улице 3 Сентября и назвали её в честь певца Михаила Шуфутинского. Пост организаторов проекта опубликовали в "Фейсбуке".

Один из организаторов проекта, дизайнер Анна Мельникова, рассказала, что идею создания аллеи подал историк архитектуры и создатель Telegram-канала "Архитектурные излишества" Павел Гнилорыбов. Он изучал карту области во время полёта на самолёте и случайно обнаружил улицу 3 Сентября. Тогда же ему пришла идея создать достопримечательность, которая привлекла бы туристов в город Бузулук.

После этого Мельникова запустила кампанию по сбору средств. За сутки ей и другим активистам удалось собрать сумму, необходимую для реализации задумки. Посадка аллеи состоялась 5 октября. В мероприятии приняли участие местные жители. Имена всех причастных зафиксировали на специальных табличках.

— Костры рябин должны гореть. Пожалуйста, не обижайте рябинки, — гласит надпись на указателях.

После этого активисты связались с концертным директором Шуфутинского и рассказали о своём проекте. Затея была принята с восторгом, и организаторов не только пригласили на концерт, но и организовали встречу с певцом. Создатели аллеи передали шансонье именной сертификат.

Ранее автор песни "Третье сентября" Игорь Николаев рассказал, почему выбрал именно эту дату, а сам исполнитель Михаил Шуфутинский объяснил популярность песни душевностью и трагичностью.