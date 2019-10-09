Путин поблагодарил Памфилову и ЦИК за проведённые выборы

В ходе встречи президент РФ подчеркнул, что "итоги избирательной кампании в целом понятны".

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой и поблагодарил её, а также всех людей, которые трудились во время избирательной кампании 2019 года, с прекрасно выполненной работой.

Кроме того, российский лидер отметил, что ЦИК объективно и профессионально разбиралась со всеми спорными ситуациями.

— Понятно, что такие масштабные события во внутриполитической жизни страны не проходят спокойно. Всегда есть споры, есть люди, которые считают, что их права нарушены, — отметил он.

Также Путин выразил надежду, что все оспоренные претензии будут разобраны в правовом поле, а суды вынесут справедливые решения.

— Надеюсь, что и всё, что будет оспорено в судебном порядке, тоже пройдёт законом предусмотренную процедуру, и будут приняты в конечном итоге справедливые в рамках действующего закона решения, — заключил глава государства.

Сама Элла Памфилова отметила, что выборная кампания прошла хорошо и её нельзя назвать скучной.

— Несмотря на сложности, кампания как никогда прошла хорошо. Затронула все регионы, шесть тысяч кампаний. Явка достаточно высокая — свыше 40%. То есть говорить, что (выборы. — Прим. Лайфа) были скучными, это не так, — добавила глава ЦИК. — По опросам, социологическим исследованиям, более половины людей считают, что выборы прошли честно, и более половины опрошенных удовлетворил результат.

Напомним, что 8 сентября в России состоялся единый день голосования. В 16 регионах страны прошли выборы губернаторов. Везде уверенно победили либо действующие руководители, либо временно исполняющие обязанности. А средняя явка по стране превысила 41%, что значительно выше, чем год назад.