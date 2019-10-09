Врачи назвали заболевание, из-за которого бесконтрольно смеялся Джокер

Хотя в фильме не упоминаются конкретные болезни, которыми страдал герой, существуют реальные психические расстройства, вызывающие приступы смеха в неподходящее время.

Врачи из американской клиники Мэйо — одного из крупнейших исследовательских центров в мире — рассказали о заболевании, которым страдал герой Хоакина Феникса в фильме "Джокер". Это расстройство называется псевдобульбарный синдром (PBA) и вызывает приступы бесконтрольного смеха и плача, сообщает портал Yahoo Entertainment.

В ленте Артур Флек (Джокер) борется с множеством психических заболеваний, которые мешают ему найти признание в городе, медленно погружающемся в хаос. Одна из этих патологий заставляет героя бесконтрольно смеяться в неподходящее время, поэтому ему приходится носить с собой информационную карточку, которая объясняет его состояние людям, находящимся рядом во время приступа.

По словам медиков, это расстройство связано с перенесёнными черепно-мозговыми травмами или стрессами. По словам представителей организации, эпизоды смеха могут продолжаться по несколько минут и вызывают смущение, социальную изоляцию, дистресс и депрессию.

По данным клиники Мэйо, существуют лекарства, облегчающие течение псевдобульбарного синдрома, однако лечения не существует.

— Хотя Флек (Джокер) совершает гнусные преступления, демонстрация психологического поведения персонажа может позволить зрителям посочувствовать ему, — говорил сыгравший злодея актёр Хоакин Феникс.

Премьера "Джокера" в России состоялась 3 октября. Фильм уже собрал более 600 млн рублей и возглавил прокат.