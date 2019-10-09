Губернатор Иркутской области предложил поднять оклад самому себе на 44%

По информации ряда местных СМИ, сейчас Сергей Левченко ежемесячно зарабатывает 500 тысяч рублей.

Иркутский губернатор-коммунист Сергей Левченко внёс на рассмотрение Законодательного собрания проект о внесении изменений в закон "О государственных должностях". Документ предусматривает увеличение оклада главы региона на 44%.

Повышение коснётся и зарплат других государственных служащих. Если поправки к закону будут приняты, потребуются дополнительные средства.

— Проведённая финансово-экономическая экспертиза законопроекта подтверждает потребность в дополнительных средствах областного бюджета в объёме около 32 миллионов рублей в четвёртом квартале текущего года, — говорится в документе.

Напомним, Левченко стал губернатором Приангарья в 2015 году, он выдвигался от КПРФ и одержал победу во втором туре выборов.

Этим летом регион пережил две волны сильнейшего паводка, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибло 25 человек, несколько пропали без вести. В результате стихийного бедствия было подтоплено почти 17,4 тысячи домов. При этом большую часть жилья и инфраструктуру в Иркутской области ещё предстоит восстановить после наводнения.