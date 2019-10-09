Опубликованы первые кадры турецкой операции "Источник мира" в Сирии

На кадрах — столбы дыма после авиаударов по городу Телль-Абьяд, который первым подвергся атаке.

Турецкое агентство Anadolu опубликовало первые кадры с места операции "Источник мира" в Сирии. На кадрах — результаты авиаударов по сирийскому городу Телль-Абьяд.

Сегодня, 9 октября, Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, в результате которой страна уже нанесла удары по двум сирийским городам Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн.

Перед началом операции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил с коллегой из России Владимиром Путиным, который призывал взвесить ситуацию и подумать о возможных последствиях. Лидер США Дональд Трамп не одобрил операцию Анкары, назвал её "плохой идеей".