Опубликованы первые кадры турецкой операции "Источник мира" в Сирии

Турецкое агентство Anadolu опубликовало первые кадры с места операции "Источник мира" в Сирии. На кадрах — результаты авиаударов по сирийскому городу Телль-Абьяд.
Сегодня, 9 октября, Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, в результате которой страна уже нанесла удары по двум сирийским городам Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн.
Tel Abyad'dan dumanlar yükseliyor#BarışPınarıHarekatı başladı https://t.co/lxH5dbSNzV pic.twitter.com/iZQkMcyn2a— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 9 октября 2019 г.
Перед началом операции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил с коллегой из России Владимиром Путиным, который призывал взвесить ситуацию и подумать о возможных последствиях. Лидер США Дональд Трамп не одобрил операцию Анкары, назвал её "плохой идеей".
Life Shot наш оперативный канал в Telegram