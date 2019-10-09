Сбивший курсанта МЧС житель Воронежа признан невменяемым

Обвиняемый состоял на учёте в психоневрологическом диспансере в связи с психическим заболеванием, но при этом имел водительское удостоверение.

Житель Воронежа, намеренно сбивший курсанта МЧС России в апреле этого года, признан невменяемым и нуждается в принудительном лечении, заявила в среду, 9 октября, прокуратура региона.

— Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов ФМИЦПН МЗ РФ им В.П. Сербского, задержанный страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении. В момент совершения уголовно наказуемого деяния он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, — отметили в ведомстве.

В ходе следствия было установлено, что подсудимый состоял на учёте в психоневрологическом диспансере в связи с психическим заболеванием, но при этом имел права на управление автомобилем. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку в отношении врачей, выдавших справку об отсутствии противопоказаний для получения водительского удостоверения.

Напомним, 1 апреля 45-летний воронежец на "мерседесе" совершил намеренный наезд на курсанта МЧС России. Видео инцидента вызвало широкий общественный резонанс. У молодого человека были диагностированы многочисленные травмы, но вскоре после случившегося его выписали из больницы.

Позже выяснилось, что у злоумышленника оказалось 46 штрафов. Мужчине было предъявлено обвинение в покушении на убийство.