Педиатры из Челябинска будут ездить к пациентам на электросамокатах

Это позволит вдвое сократить время обхода. Пока новый вид транспорта тестируется. Если испытание пройдёт успешно, медучреждение расширит "автопарк".

В детской поликлинике № 8 закупили новый транспорт. Для медиков приобрели четыре велосипеда и четыре электросамоката. Это позволит им быстрее выезжать на вызовы, рассказали в "Комсомольской правде — Челябинск".

— Педиатр на электротранспорте. В нашу поликлинику поступила новая партия электросамокатов для участковых педиатров. На вызов с ветерком, — написал в "Инстаграме" руководитель медучреждения Антон Рыжий.

В день врачам поступает 20–30 вызовов, между домами идти пешком 10–15 минут. Использование электросамокатов и велосипедов позволит скорее попасть к юным пациентам, обход закончится в два раза быстрее, и врач сможет вернуться пораньше домой, к семье, объяснил главврач поликлиники.

По его словам, доктора сами попросили закупить им такой транспорт. Если тестирование пройдёт успешно, "автопарк" расширят.