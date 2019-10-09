ЭИСИ представил пятёрку лучших практик регионального управления

Все эти проекты направлены на повышение качества жизни, развитие человеческого капитала и другие цели.

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал пятёрку лучших практик регионального управления в период с 30 сентября по 6 октября. Соответствующий список приводится на сайте организации.

Отмечается, что все эти проекты направлены на повышение качества жизни, развитие человеческого капитала и другие цели. В топ-5 вошли служба ухода "Ты не один" (Омская область), приглашение вступить в наблюдательный совет реконструкции улицы (Севастополь), туры для людей серебряного возраста (Ярославская область), Цифровая лаборатория при правительстве региона (Приморский край) и часовой тариф при пересадке на пригородный транспорт (Республика Башкортостан).

Проект "Ты не один" был запущен в Омской области при поддержке регионального правительства и губернатора региона Александра Буркова. Участниками данного проекта станут 16 детей-инвалидов с тяжёлыми множественными нарушениями развития и 27 родителей. Сама служба подразумевает комплексную помощь семье, в которой растёт ребёнок с особенностями развития.

Приглашение вступить в наблюдательный совет реконструкции улицы в Севастополе сделал при помощи своего инстаграма лично губернатор города Михаил Развожаев. В публикации он сообщил о формировании наблюдательного совета, куда смогут войти эксперты, общественники, депутаты и сами жители реконструируемой улицы.

В Ярославской области ко Дню пожилого человека разработали туры для людей серебряного возраста. Региональный Департамент туризма предложил целевой аудитории различные экскурсии, тематические программы и даже гастротуры.

Разработкой цифровых сервисов теперь смогут заниматься молодые специалисты в Приморском крае, для которых на базе правительства региона создана цифровая лаборатория. В частности, предполагается создание качественно новых условий для проведения исследований и разработки в сфере цифровых технологий: современное оборудование, образовательные программы.

В Башкирии с 1 октября пассажиры автобусов ГУП "Башавтотранс", а также наземного электротранспорта смогут бесплатно совершать пересадку на пригородные поезда. Делается это в рамках часового тарифа для всех тех, кому необходимы пересадки в пути.