В Алтайском заповеднике зафиксировали трёх новых снежных барсов — видео

Появление котят — большая радость для экологов, ведь в России обитает не более 90 ирбисов.

Фотоловушки в Алтайском заповеднике, поставленные экспедицией Всемирного фонда природы (WWF), засняли трёх особей снежных барсов, которые ранее не были известны, сообщает издание "Тайга.инфо".

Пять животных были зафиксированы в районе хребта Чихачева. Это уже известные специалистам самец Хоргай — самый старый ирбис Алтая, самка Гута, а также ранее не попадавшие на камеры самка с двумя котятами 2017 года рождения, сообщили в пресс-службе фонда.

— У Гуты в этом году в очередной раз появились котята. Фотографий барсят мы ещё не получали, так как они слишком маленькие, мама Гута ещё не приводила их к месту маркировки. О присутствии котят мы догадались по кадрам Гуты: хорошо заметны набухшие и отвисшие соски. Учитывая, насколько редок снежный барс, появление котят — огромная радость, — рассказал старший научный сотрудник Алтайского заповедника Сергей Спицын.

По данным WWF, в мире осталось всего четыре тысячи снежных барсов, большая часть их обитает на территории Китая. В России живёт всего 70–90 ирбисов. Вид внесён в Красную книгу, охота на него запрещена.