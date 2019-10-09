СМИ: СДС заявили о пяти погибших мирных жителях в ходе операции "Источник мира"

Арабо-курдская вооружённая коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) заявила о том, что в ходе турецкой операции "Источник мира" погибли пять мирных жителей, десятки получили ранения, об этом сообщает Reuters.

— Тысячи людей бежали из сирийского города Рас-эль-Айн в провинцию Хасака, которую удерживали возглавляемые курдами сирийские демократические силы. В результате авиаударов в Турции погибло по меньшей мере пять мирных жителей и три бойца СДС, а также десятки мирных жителей, — говорится в сообщении.

Между тем, как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на правозащитников, жертвами действий Турции стали по меньшей мере 11 человек, в том числе восемь гражданских лиц. Официально эта информация не подтверждена.

САНА назвало действия Турции агрессией и сообщило о гибели женщин и детей в ходе вооружённого конфликта.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции в Сирии и уже нанесла несколько авиаударов по городу Рас-эль-Айн на севере страны. Также военные пересекли границу в трёх точках в ходе наземной части операции "Источник мира".