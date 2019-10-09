Памфилова рассказала о сокращении числа политических партий в России

Число политических партий в РФ сокращается, а среди них идёт естественный отбор. Об этом рассказала глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства отметил, что сейчас на выборах была представлена 51 партия, руководитель избирательной комиссии ответила, что это очень много, но их количество уменьшается.

— У нас уже сократилось — было под 80, 77, сейчас около 50. То есть идёт естественный отбор, — подчеркнула Памфилова. Она сказала, что те партии, которые на работают, постепенно отживают.

Глава Центризбиркома также выразила благодарность президенту РФ за поддержку и отметила, что сейчас в избирательной системе применяется много новых цифровых технологий, которые помогают полноценно избирать и быть избранным.

В среду, 9 октября, Владимир Путин поблагодарил Эллу Памфилову за проведённые выборы.