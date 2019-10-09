Глава МИД Турции поговорил с Помпео после начала операции в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поговорил по телефону с главой американского Госдепа Майком Помпео после начала военной операции "Источник мира" на севере Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.

— Наш министр провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео, — заявил собеседник агентства.

Других деталей переговоров политиков не приводится.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции в Сирии и уже нанесла несколько авиаударов по городу Рас-эль-Айн на севере страны. "Силы демократической Сирии" (СДС) сообщили о пяти погибших мирных жителях. При этом президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить экономику Турции, если она начнёт уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.