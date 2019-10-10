Подозреваемому в убийстве ветерана и его жены рязанцу предъявлено обвинение

Задержанному по подозрению в убийстве ветерана и его жены 20-летнему жителю Рязани предъявлено обвинение, он заключён под стражу, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

— Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области 20-летнему жителю города Рязани предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), — отмечается в ведомстве.

Тела убитого ветерана-блокадника Великой Отечественной войны Павла Владимировича Макеева и его супруги были найдены 26 сентября. В среду, 9 октября, подозреваемого задержали.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.