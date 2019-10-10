Меркель планирует договориться с РФ и Францией о дате саммита "четвёрки"

Грядущие контакты с Россией и Францией Германия планирует использовать для достижения договорённостей по дате проведения саммита "нормандской четвёрки". О такой позиции канцлера Германии Ангелы Меркель заявляет ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Украины Владимира Зеленского.

— Ангела Меркель подчеркнула неизменность позиции ФРГ в поддержку Украины на пути к установлению мира в Донбассе, — сообщает пресс-служба по итогам телефонных переговоров лидеров Германии и Украины.

Меркель и Зеленский также обсудили разведение войск в Донбассе. По данным пресс-службы, речь, в частности, шла о разведении сил и средств в районе Петровского и Золотого, а также о восстановлении моста для переправы в Станице Луганской.

Ранее сообщалось, что лидеры Германии и Украины в ходе телефонного разговора пришли к соглашению, что условия для проведения саммита "нормандской четвёрки" выполнены.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил надежду, что саммит "нормандской четвёрки" может пройти в конце октября. В МИД РФ тем временем отметили, что эта возможность сейчас прорабатывается.