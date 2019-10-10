В Сирии заявили об отражении наземной атаки Турции на приграничный город

Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (СДС) отразили наземное нападение турецкой армии на сирийский приграничный город Телль-Абьяд, заявил официальный представитель СДС Мустафа Бали на странице в Twitter.
Ground attack by Turkish forces has been repelled by SDF fighters in Til Abyad. No advance as of now.— Mustafa Bali (@mustefabali) 9 октября 2019 г.
— Наземное нападение турецких сил было отражено бойцами SDF в Телль-Абьяде, — отмечается в сообщении.
По информации сирийского гостелевидения, в настоящее время продолжаются обстрелы по обе стороны границы.
Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции в Сирии и уже нанесла несколько авиаударов по городу Рас-эль-Айн на севере страны. Также военные пересекли границу в трёх точках в ходе наземной части операции "Источник мира". Ранее сообщалось о пяти погибших и десятках раненых в ходе вооружённых столкновений.
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