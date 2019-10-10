СМИ: Родителей курящих детей предложили наказывать штрафами

Новая норма может появиться в КоАП уже к 2021 году, однако среди экспертов она пока не получила однозначного одобрения.

В новой редакции КоАП, которая вступит в силу в 2021 году, может появиться пункт о наложении штрафа или административного ареста на родителей, чьи дети курят, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ, подписанный министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.

Как следует из протокола, Роспотребнадзору поручено направить такое обращение в Минюст, однако в министерстве "Известиям" заявили, что инициатива в ведомство еще не поступала. В Роспотребнадзоре же заявили, что комментарии давать пока преждевременно.

Действующий КоАП подразумевает наказание за курение в неположенном месте для граждан 16 лет и старше. С малолетними курильщиками дело будет обстоять сложнее, комментирует полковник в отставке Евгений Черноусов. Задержать ребёнка, пока он не совершил правонарушение, нельзя. При этом у нарушителя необходимо будет выяснить данные о его родителях, которые он может не захотеть сообщить.

Как заявил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, конвенция ВОЗ не предусматривает штрафов для представителей несовершеннолетних. Он отмечает, что мера не поможет минимизировать подростковое курение, а единственный способ, по его мнению, повысить цены на табачные изделия.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец полагает, что родители большинства юных курильщиков не знают о вредной привычке детей, поэтому штрафовать их за это несправедливо, а для борьбы с зависимостью необходимо занимать детей в секциях и на дополнительных занятиях.

Ранее на Камчатке и в Ленинградской области были приняты региональные законы о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним.