Экипаж А321, аварийно севшего в Подмосковье, разделил торт с пассажирами

Дамир Юсупов, командир воздушного судна Airbus А321, в августе текущего года совершивший аварийную посадку в кукурузном поле Подмосковья, встретился с пассажирами рейса в аэропорту Жуковский и разрезал вместе с ними торт в виде планеты. Об этом рассказала стюардесса Алия Слякаева в "Инстаграме".

— Я говорила, говорю и буду говорить, что нам очень повезло с пассажирами. Спасибо за то, что вы такие. Спасибо за тот день: за сдержанность, внимательность и оперативность. И спасибо за наше с вами сегодня: за тёплую встречу и добрые слова. Вы нереальные, — пишет бортпроводница.

Встреча пассажиров и экипажа корабля прошла в аэропорту 9 октября.

Напомним, 15 августа авиалайнер А321 "Уральских авиалиний", вылетевший из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле. У самолёта отказали сразу два двигателя из-за попадания в них птиц. Благодаря пилотам и членам экипажа выжили все 226 пассажиров. Пилотам присвоили звание Героя России, а в сентябре экипаж получил квартиры.