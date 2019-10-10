Трамп назвал условия для сотрудничества с демократами в процедуре импичмента

Администрация президента США Дональда Трампа будет сотрудничать с Демократической партией в деле об импичменте действующего президента страны только при условии, что получит равные с обвинительной стороной права. Об этом Трамп заявил 9 октября на встрече с журналистами.

— Если они [демократы] голосуют и при этом говорят, что нам нельзя задавать вопросы, кого-либо представлять, — это сумасшедшие вещи. Это очень несправедливая ситуация, — заявил американский лидер.

Он также подчеркнул, что будет сотрудничать с демократами, если они по честным правилам проведут голосование и будут основываться на опыте предыдущих импичментов в США.

Ранее сообщалось, что демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента Трампа. В Белом доме же считают процедуру предвзятой и не соответствующей законам страны.