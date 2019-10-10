Помпео заявил, что США не давали Турции "зелёный свет" на операцию в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты не давали Турции одобрения на операцию "Источник мира" в Сирии, об этом он заявил в интервью телеканалу PBS.
— Это ложь. США не давали Турции "зелёного света", — отметил политик.
Он также заявил, что отвод американских войск из зоны турецкой операции в Сирии не приведёт к возрождению ИГИЛ*.
В среду, 9 октября, Помпео провёл переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу после начала военной операции в Сирии.
Ранее советник Эрдогана Гюльнур Айбет сообщила, что США и Турция достигли понимания по Сирии.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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