Помпео заявил, что США не давали Турции "зелёный свет" на операцию в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты не давали Турции одобрения на операцию "Источник мира" в Сирии, об этом он заявил в интервью телеканалу PBS.

— Это ложь. США не давали Турции "зелёного света", — отметил политик.

Он также заявил, что отвод американских войск из зоны турецкой операции в Сирии не приведёт к возрождению ИГИЛ*.

В среду, 9 октября, Помпео провёл переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу после начала военной операции в Сирии.

Ранее советник Эрдогана Гюльнур Айбет сообщила, что США и Турция достигли понимания по Сирии.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.