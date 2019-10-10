СМИ: Китай и США не достигли соглашений в торговых переговорах

По данным газеты South China Morning Post, китайская делегация отказалась обсуждать вопрос принудительной передачи технологий.

Торговые переговоры на уровне заместителей между США и Китаем, нацеленные на то, чтобы заложить основу для переговоров на высоком уровне в конце этой недели, не дали никакого прогресса по критическим вопросам, сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на осведомлённые источники.

В ходе обсуждений в понедельник и вторник в Вашингтоне китайцы отказались говорить о принудительных передачах технологий, что является основной претензией США в отношении экономической политики Китая, сообщил один из информаторов.

Также не был затронут вопрос о государственных субсидиях, которые, по словам администрации Трампа, дают китайским компаниям несправедливое преимущество перед международными конкурентами.

Китайский премьер-министр Лю Хэ, который прибудет на переговоры в четверг, планирует покинуть Вашингтон в тот же день, отметили в издании.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская и китайская стороны имеют "хороший шанс" заключить торговую сделку.