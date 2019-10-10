СМИ: Осведомитель по делу Трампа не сотрудничал с демократами и республиканцами

Адвокат сотрудника разведки отметил, что его клиент никогда не консультировал ни одного политического кандидата, ни одну предвыборную кампанию или политическую партию и не работал с ними.

Осведомитель, направивший жалобу по поводу содержания телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского 25 июля, не консультировал ни демократов, ни республиканцев и не работал с ними, об этом заявил его адвокат Марк Зейд в интервью CNN.

Он опроверг публикацию издания Washington Examiner о том, что сотрудник разведки имел профессиональные контакты с одним из кандидатов от Демократической партии на президентских выборах. Зейд отметил, что это заявление было сделано для того, чтобы опорочить его подзащитного и отвлечь внимание от сути жалобы.

— Наш клиент никогда не работал и не консультировал ни одного политического кандидата, ни одну предвыборную кампанию или политическую партию. Наш клиент всю свою карьеру на государственной службе занимал посты, которые не относятся к политике, являются гражданскими и входят в структуру исполнительной ветви власти, — подчеркнул адвокат.

Он также сообщил, что осведомитель общался с кандидатами в президенты как с лицами, занимающими выборные должности. По его мнению, личность сотрудника разведки не имеет никакого отношения к импичменту Трампа.

Напомним, скандал разгорелся вокруг телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. После этого Конгресс США инициировал импичмент. Глава Белого дома также заявил, что желает встретиться с осведомителем.