Макрон осудил нападение на синагогу в Галле

Президент Франции Эмманюэль Макрон решительно осудил нападение на синагогу в Галле и выразил соболезнования близким погибших на странице в "Твиттере".

L’attaque antisémite de Halle est un choc. Nous la condamnons fermement. J’exprime mon entier soutien à la communauté juive en ce jour de Kippour, ma solidarité avec l’Allemagne, mes pensées aux familles des victimes et à leurs proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 9 октября 2019 г.

— Антисемитская атака в Галле — это шок. Мы её решительно осуждаем. Я выражаю свою полную поддержку еврейской общине в этот день праздника Иом-кипур и мою солидарность с Германией, мои мысли с семьями и близкими жертв, — написал глава государства.

Как ранее сообщал Лайф, огонь у синагоги в немецком Галле открыли два человека. Сообщается о двух погибших и нескольких раненых. Сам момент стрельбы зафиксировали камеры видеонаблюдения. После стрельбы нападавший попал в ДТП. Полицейские нашли его автомобиль, но об официальном задержании стрелка не сообщалось.