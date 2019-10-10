Макрон осудил нападение на синагогу в Галле

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Фото © Twitter/NYPDCounterterrorism

Президент Франции Эмманюэль Макрон решительно осудил нападение на синагогу в Галле и выразил соболезнования близким погибших на странице в "Твиттере".

— Антисемитская атака в Галле — это шок. Мы её решительно осуждаем. Я выражаю свою полную поддержку еврейской общине в этот день праздника Иом-кипур и мою солидарность с Германией, мои мысли с семьями и близкими жертв, — написал глава государства.

Как ранее сообщал Лайф, огонь у синагоги в немецком Галле открыли два человека. Сообщается о двух погибших и нескольких раненых. Сам момент стрельбы зафиксировали камеры видеонаблюдения. После стрельбы нападавший попал в ДТП. Полицейские нашли его автомобиль, но об официальном задержании стрелка не сообщалось.

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