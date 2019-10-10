Эксперты заявили, что каждый пятый россиянин страдает расстройствами настроения

Заболеваниям подвержены не только обыватели, но и сами врачи-психиатры, которые входят в группу риска.

Каждый пятый россиянин страдает расстройствами настроения, прежде всего это депрессия, распознать первые признаки которой могут родные и близкие, однако профессиональная помощь бывает нужна и самим психиатрам, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.

В мире при поддержке ВОЗ ежегодно 10 октября проводится День психического здоровья с целью информирования общества о проблеме развития психических заболеваний.

В мире нарастает количество расстройств настроения, по данным ВОЗ 2018 года они достигли 20–22%, отметил врач-психиатр, психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг. Он уточнил, что 95% заболеваний — это депрессия, а доля шизофрении составляет всего 1%, при этом снижается количество психозов, вызванных злоупотреблением алкоголем или наркотиками.

Врач-психотерапевт, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Национального центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Лев Пережогин рассказал, что распознать симптомы расстройств настроения могут родные и близкие люди. Следует насторожиться, если у человека за короткий срок меняется поведение, нарушается сон или меняется отношение к людям или предметам. По словам медика, сами психиатры тоже обращаются к специалистам, однако зачастую при обращении к своим коллегам они не попадают в официальную статистику.

— Но врачи — одна из наиболее уязвимых категорий, потому что по степени напряжённости работы кто может сравниться с врачом? Работа тяжёлая, зарплата низкая, ответственность высокая, поэтому врачи всегда в группе риска. И по суицидам врачи превосходят другие категории, — добавил эксперт.