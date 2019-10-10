СМИ: В Мексике неизвестный напал с ножом на журналиста

Губернатор штата Наярит, где произошёл инцидент, лично следит за ситуацией и требует немедленно начать расследование.

В Мексике неизвестный напал на корреспондента портала Observador Ciudadano Мануэля Тревиньо Альфаро, он получил четыре ножевых ранения, сообщает издание Milenio со ссылкой на местную прокуратуру.

— Неизвестный нанёс журналисту четыре удара, оставив ножевые ранения брюшной полости и правой руки, — отмечается в сообщении.

Инцидент произошёл в штате Наярит. На место преступления были вызваны полиция и сотрудники Красного Креста. Сейчас жизни Альфаро ничего не угрожает.

Губернатор штата Антонио Эчеварриа написал в "Твиттере", что следит за ситуацией, и попросил незамедлительно начать расследование.

Les informo que estoy muy al tanto del estado de salud de Juan Manuel Treviño. Hago votos por su pronta recuperación.

Desde el primer momento en que conocí el lamentable suceso, solicité que se inicien las investigaciones sin tardanza alguna. — Antonio Echevarría G (@aegnayarit) 9 октября 2019 г.

Только в этом году в Мексике было убито более десяти журналистов. Так, в июне сообщалось о расправе над журналисткой региональной газеты Tabasco Hoy Нормой Сарабией.