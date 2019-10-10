СМИ: В Мексике неизвестный напал с ножом на журналиста

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Фото © Flickr / dave lewis 88

Губернатор штата Наярит, где произошёл инцидент, лично следит за ситуацией и требует немедленно начать расследование.

В Мексике неизвестный напал на корреспондента портала Observador Ciudadano Мануэля Тревиньо Альфаро, он получил четыре ножевых ранения, сообщает издание Milenio со ссылкой на местную прокуратуру.

— Неизвестный нанёс журналисту четыре удара, оставив ножевые ранения брюшной полости и правой руки, — отмечается в сообщении.

Инцидент произошёл в штате Наярит. На место преступления были вызваны полиция и сотрудники Красного Креста. Сейчас жизни Альфаро ничего не угрожает.

Губернатор штата Антонио Эчеварриа написал в "Твиттере", что следит за ситуацией, и попросил незамедлительно начать расследование.

Только в этом году в Мексике было убито более десяти журналистов. Так, в июне сообщалось о расправе над журналисткой региональной газеты Tabasco Hoy Нормой Сарабией.

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