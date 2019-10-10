Новую коллекцию Victoria's Secret представила трансгендерная модель

В съёмках для всемирно известного бренда нижнего белья Victoria's Secret впервые принимала участие трансгендерная модель. Коллекция создавалась в коллаборации с брендом Bluebella, пишет Daily Mail.

Май Симон Лифшиц, 24-летняя датчанка, позировала на камеру в кружевном белье. Правда, признаётся девушка, она, как и любая другая представительница прекрасного пола, никогда не будет довольна своим телом.

— Но я стараюсь помнить, что мне не нужно постоянно меняться, чтобы любить себя такой, какая я есть, — подчеркнула Лифшиц.

Вместе с Май в съёмках приняла участие бодипозитив-активистка, бывшая профессиональная футболистка Али Тейт Катлер. Катлер — первая в истории модель бренда Victoria's Secret размера XL.

В Великобритании сейчас проходит акция под хештегом #LoveYourselfCampaign (акция "Полюби себя"). Она направлена на привлечение внимания к разным проявлениям женственности и расширению прав женщин, в том числе и в медиапространстве.

— Я благодарна за участие в этой акции, посвящённой разнообразию проявления женственности, в почти полностью женской команде. Независимо от того, насколько отлична ваша личная борьба — с вашим телом, с самим собой или с миром вокруг, — пережитые эмоции у всех одинаковые, — пишет в своём инстаграме модель.