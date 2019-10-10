Войска Турции продолжают продвижение в Сирии в ходе операции "Источник мира"

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Фото © Twitter / T.C. Millî Savunma Bakanlığı

Турецкие войска продолжают продвижение к востоку от реки Евфрат в Сирии в ходе наземной операции, сообщает в "Твиттере" Министерство обороны Турции.

— Наши героические военные, участвующие в операции "Источник мира", продолжают продвигаться к востоку от реки Евфрат, — отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Страна уже нанесла удары по двум местным городам — Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн и пересекла границу к северу от Евфрата. Также турки обстреляли 181 объект террористических организаций. Коалиция "Силы демократической Сирии" заявила о жертвах среди мирного населения.

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