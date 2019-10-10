Войска Турции продолжают продвижение в Сирии в ходе операции "Источник мира"

Турецкие войска продолжают продвижение к востоку от реки Евфрат в Сирии в ходе наземной операции, сообщает в "Твиттере" Министерство обороны Турции.
Barış Pınarı Harekâtına katılan Kahraman Komandolarımız, Fırat’ın Doğusunda ilerlemeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 9 октября 2019 г.
🇹🇷#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı🇹🇷 pic.twitter.com/9de2a9fWQW
— Наши героические военные, участвующие в операции "Источник мира", продолжают продвигаться к востоку от реки Евфрат, — отмечается в сообщении.
Напомним, сегодня Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Страна уже нанесла удары по двум местным городам — Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн и пересекла границу к северу от Евфрата. Также турки обстреляли 181 объект террористических организаций. Коалиция "Силы демократической Сирии" заявила о жертвах среди мирного населения.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram