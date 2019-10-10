Работу аэропорта Якутска приостановили на 12 часов из-за сильного снегопада

Работа аэропорта Якутска была приостановлена на 12 часов из-за плохих погодных условий, сообщает ТАСС.

— В целях обеспечения безопасности полётов в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, сопровождающимися обильным снегопадом, боковым ветром и температурным режимом, переходящим на ноль градусов, аэропорт Якутск вынужден был приостановить свою работу вчера около 18 часов (12:00 мск) и до сегодняшнего утра — 6 часов (00:00 мск). Вылет и посадка самолётов не производились, — объяснили в пресс-службе.

В настоящее время аэропорт работает в нормальном режиме, ожидается посадка на задержанные рейсы.