Савченко: Порошенко "проиграл" Украину из-за минских договорённостей

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире украинского телеканала NewsOne заявила, что экс-президент Украины Пётр Порошенко "проиграл" страну в 2015 году, когда подписал минские соглашения.

Таким образом Савченко прокомментировала изменение отношения Порошенко к митингам. Она отметила, что бывший украинский лидер сам одобрил "формулу Штайнмайера". И тогда, когда он подписывал минские соглашения — в 2015 году, к митингам он относился крайне негативно: заявлял, что это спецоперация по расшатыванию страны.

— И что делала СБУ? Сразу начала свою охоту. Порвал портрет Порошенко — отсидел пару лет. Вокруг одни террористы и сепаратисты. Он вечно говорил, что не надо раскачивать лодку. И почему сейчас эта мерзость имеет права раскачивать страну? И эти митинги выгодны только тем политикам, которые проиграли выборы, — заявила Савченко.

Ранее сообщалось, что тысячи человек вышли на улицы Киева с акцией против "формулы Штайнмайера". Митингующие требуют отмены решения президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении особого статуса Донбассу.