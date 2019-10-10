СМИ: Шойгу планирует посетить Северную Корею в октябре

В ходе визита будут обсуждаться вопросы сотрудничества в оборонной сфере и ситуация на Корейском полуострове в свете переговоров США и КНДР о денуклеаризации.

Россия и Корея рассматривают возможность организации визита министра обороны Сергея Шойгу в Пхеньян в конце октября. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.

Источник отметил, что в ходе визита Шойгу встретится с министром народных вооружённых сил КНДР Но Гван Чхолем. Планируется обсуждение сотрудничества в военной сфере, а также рассмотрение ситуации на Корейском полуострове в свете переговоров Кореи и США о ядерном разоружении.

По сведениям телеканала, министр обороны РФ планирует перед визитом в Пхеньян посетить Китай.

Шойгу и Но Гван Чхоль встречались в апреле на полях Московской международной конференции по безопасности.

Ранее Лайф писал о том, что межведомственное взаимодействие между министерствами обороны России и КНДР в последнее время активизировалось на всех уровнях.