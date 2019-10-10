Джаред Лето расстроен новым фильмом про Джокера

Вероятно, актёр, сыгравший злодея в ленте "Отряд самоубийц", хотел продолжать сниматься в этой роли.

Актёр Джаред Лето, сыгравший роль Джокера в фильме "Отряд самоубийц", расстроен тем, что компания Warner Bros. не стала продолжать с ним съёмки фильмов, рассказал портал LAD BIBLE. В новом фильме о смеющемся злодее его роль сыграл Хоакин Феникс.

Джаред Лето чувствовал себя "отчуждённым и расстроенным", похоже, он очень хотел, чтобы именно его сняли в сиквеле, отмечает издание.

Между тем прокат "Джокера" в России собирает миллионные кассы и занимает верхние строчки в рейтингах показов. Клоун-маньяк в исполнении Хоакина Феникса полюбился зрителям, и актёр планирует вновь сниматься в этой роли.

— Я бы не думал об этом как о роли моей мечты, но сейчас, честно говоря, я не могу перестать думать об этом. Я много говорил с [режиссёром] Тоддом о том, что ещё мы могли бы сделать, работая вместе в целом, но также, в частности, есть ли что-то ещё, что мы можем сделать с Джокером, это может быть интересно, — рассказал исполнитель главного героя.

Ранее зрители потребовали запретить показ фильма, потому что он показался им слишком страшным.