Главным героем четвёртой части франшизы "Джон Уик" станет девушка-киллер

Главным героем спин-оффа франшизы "Джон Уик" станет девушка-киллер, пытающаяся отомстить за смерть своей семьи. Об этом пишет Deadline.

Картина будет называться "Балерина", её снимет Лен Уайзман, на счету которого фильмы "Другой мир" и "Вспомнить всё". А вот главный актёр франшизы — Киану Ривз — станет исполнительным продюсером ленты. Появится ли он в кадре, пока не известно.

Третья часть "Джона Уика" вышла на экраны в мае текущего года. За время проката фильм собрал в общей сложности более 323 миллионов долларов по всему миру.

Ранее сообщалось, что Киану Ривз вернётся в "Матрицу 4".