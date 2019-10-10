Британские эксперты назвали "самые сексуальные" профессии

Компания Lelo UK выяснила, представители каких профессий ведут наиболее активную сексуальную жизнь. Об этом исследовании пишет Mirror Online.

В опросе приняли участие 2000 мужчин и женщин разных профессий.

По его результатам самой "сексуальной" признана профессия фермера. 33% опрошенных представителей сельского хозяйства признались, что занимаются сексом как минимум раз в день.

На второй строчке расположились архитекторы, 21% из которых ежедневно занимается сексом, а третьи в рейтинге — парикмахеры, из них 17% рассказали о ежедневных утехах.

При этом 67% фермеров уверены, что их работу в спальне можно считать превосходной.

А вот последнюю строчку рейтинга заняли журналисты. Каждый пятый представитель этой профессии рассказал, что занимается сексом всего раз в месяц.

Эксперты также выделили ряд факторов, влияющих на сексуальную жизнь представителей разных сфер деятельности. Они включают как степень физической активности на работе, так и воздействие окружающей среды и гибкость графика.

Ранее Лайф писал об исследовании, которое утверждает, что секс в зрелом возрасте становится лучше.