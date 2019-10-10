Российский разгонный блок вывел на орбиту европейский и американский спутники

Российский разгонный блок "Бриз-М" вывел на орбиты американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1 и европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B. Об этом сообщила в "Твиттере" компания International Launch Services (ILS), которая занимается коммерческими пусками ракет "Протон" и работает под эгидой "Главкосмоса".

— Подтверждено отделение Mission Extension Vehicle-1. Миссия успешна! — отмечается в сообщении.

Ракета "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и двумя спутниками была запущена с космодрома Байконур накануне в 13:17 по московскому времени. Через 10 минут после старта блок со спутниками был выведен на суборбитальную траекторию.

Это был 19-й российский космический пуск и четвёртый для "Протона-М" в 2019 году.