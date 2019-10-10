Российский разгонный блок вывел на орбиту европейский и американский спутники

Российский разгонный блок "Бриз-М" вывел на орбиты американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1 и европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B. Об этом сообщила в "Твиттере" компания International Launch Services (ILS), которая занимается коммерческими пусками ракет "Протон" и работает под эгидой "Главкосмоса".
#EUTELSAT5WestB #NorthropGrumman Mission Extension Vehicle-1 separation has been confirmed. Mission success! https://t.co/Ufv12zdFMU— ILS (@ILSLaunch) 10 октября 2019 г.
— Подтверждено отделение Mission Extension Vehicle-1. Миссия успешна! — отмечается в сообщении.
Ракета "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и двумя спутниками была запущена с космодрома Байконур накануне в 13:17 по московскому времени. Через 10 минут после старта блок со спутниками был выведен на суборбитальную траекторию.
Это был 19-й российский космический пуск и четвёртый для "Протона-М" в 2019 году.
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