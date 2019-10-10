В Забайкалье возбудили уголовное дело в отношении депутата Заксобрания

По версии следствия, чиновник мог скрывать доходы, позволявшие покрыть налоговые недоимки завода, на котором он является генеральным директором.

В отношении депутата Заксобрания Забайкальского края от КПРФ, генерального директора завода горного оборудования Сергея Белоногова возбуждено уголовное дело по подозрению в налоговых преступлениях, сообщает "МК-Чита" со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

По версии следствия, депутат скрывал доходы, позволявшие покрыть недоимки завода по налогам, а также ему вменяется неисполнение им как генеральным директором обязанностей налогового агента. Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 199.2 и ч. 1 ст. 191.1 УК РФ.

Если вина Белоногова будет доказана, суд может назначить ему наказание до 7 лет лишения свободы либо штраф до 2 млн рублей. Мера пресечения в виде заключения под стражу к депутату пока не применялась. Ведутся следственные действия.

— Мне ничего не известно. У меня с налоговой инспекцией заключено мировое соглашение, которое действует до июня 2020 года. Я по нему и работаю, — пояснил политик в интервью изданию. Он заявил, что ничего не знает о заведённом на него уголовном деле.