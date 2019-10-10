В Эквадоре десятки заключённых сбежали из тюрьмы

Из колонии в городе Портовьехо совершили побег десятки заключённых. Об этом сообщает глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо. Пресс-конференция с её участием транслировалась в "Фейсбуке".

Ромо отметила, что побег спровоцирован общественными беспорядками в стране. 50 человек из сбежавших уже удалось поймать и вернуть в колонию.

В настоящий момент полиция выясняет, кто ещё из беглецов может оставаться вне стен тюрьмы.

Напомним, 1 октября президент Эквадора Ленин Морено сообщил о проведении ряда экономических реформ в стране. Из-за роста недовольства граждан и протестов было принято решение либерализовать цены на топливо (цены на которое взлетели на 120%) и отменить субсидии на него, которые обходились государству в 1,3 миллиарда долларов. В связи с возможностью мятежа лидер страны перевёз правительство из столицы Эквадора.

Ранее Лайф в прямом эфире транслировал видео о беспорядках в стране.