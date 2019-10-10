В Калининграде изъяли более 100 тысяч литров подпольного алкоголя

Ущерб от производства контрафакта составил более 100 миллионов рублей. В настоящее время ведётся следствие.

Полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность подпольного цеха по производству алкоголя в Калиниграде, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Установлено, что незаконное производство располагалось на территории одного из предприятий в Калининграде, где был организован полный цикл изготовления крепких спиртных напитков. В час изготавливалось от 3 тысяч до 6 тысяч бутылок с этикетками и поддельными акцизными марками, — отметила она.

В ходе обыска было обнаружено более 100 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции, кроме того, изъяты этикетки, поддельные акцизные марки, банковские карты, компьютерная техника и бухгалтерская документация.

Задержаны шесть человек, среди которых пять сотрудников и непосредственный организатор, которая распределяла задачи между подельниками — одни занимались закупками всего необходимого для производства, другие же — заказами, поставками и перевозками готовых напитков.

Общий ущерб от нелегального производства, по заявлению Ирины Волк, составляет более 100 млн рублей. В настоящее время ведутся следственные мероприятия.