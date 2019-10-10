Лётчики ВВО совершили более 30 вылетов над акваторией Японского моря

Над акваторией Японского моря прошли учения смешанного авиационного соединения Восточного военного округа, в ходе которых лётчики сбили самолёты условного противника. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ВВО.

В пресс-службе отметили, что учебные стрельбы производились по специальным авиационным мишеням, установленным на высоте свыше 9000 метров. Тренировка управляемых запусков ракет класса "воздух-воздух" была направлена на совершенствование навыков как одиночного пилотирования, так и в паре.

В программу учений входила и отработка маневрирования и ухода от ударов противника. В мероприятии участвовали экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31, многофункциональных Су-35С и бомбардировщиков Су-34. Всего они совершили свыше 30 вылетов.

Ранее в Сети было размещено видео с кадрами специальных учений войск РХБЗ.