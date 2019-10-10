Роспотребнадзор дал советы по профилактике близорукости у детей

Специалисты ведомства рекомендуют увеличить время пребывания ребёнка на свежем воздухе минимум до часа в день.

Для профилактики близорукости у детей и подростков Роспотребнадзор порекомендовал чаще гулять. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечено, что основным фактором ухудшения зрения является наследственность. При этом чаще всего близорукость наблюдается у людей с высшим образованием. Однако это никак не связано, как принято полагать, с увеличенными нагрузками на глаза во время учёбы. Доказано, что само по себе зрение не портится от повышенных нагрузок. Но оно может ухудшиться при условии уже наличествующей близорукости.

— Не зрительные нагрузки причина близорукости, а то, что дети, которые много больше времени посвящают учёбе, очень мало гуляют днём. Проводить больше времени на свежем воздухе — прекрасный способ в любом возрасте, а особенно это важно для детей в период учёбы, — говорится в заявлении "Роспотребнадзора".

Как подчеркнули в ведомстве, дети, живущие в крупных городах, в среднем всего по полчаса проводят на свежем воздухе, около семи часов при этом — в помещении, погрузившись в гаджеты. Из-за малоподвижного ритма жизни у них развиваются ожирение, нарушение сна, а также усугубляется близорукость.

Роспотребнадзор рекомендует увеличить время пребывания ребёнка на улице. Особенно это касается уже имеющих проблемы с близорукостью детей. Им желательно находиться на улице час, а лучше — три часа.

Этого можно добиться, изменив распорядок дня ребёнка: например, прогуляться можно после уроков, а выполнение домашнего задания перенести на вечер. При этом полезно заниматься сезонными видами спорта на свежем воздухе — как в секции, так и на любительском уровне.

Ранее сообщалось, что бесплатное приложение для смартфона помогло выявить рак глаза у детей.