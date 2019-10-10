Во Владивостоке водитель врезался в здание ФСБ и скрылся с места аварии

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Фото © VK/Владивосток

Во Владивостоке водитель "тойоты" врезался в здание ФСБ, после чего покинул место преступления. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Инцидент произошёл на улице Алеутской. Отмечается, что водитель врезался в лестницу здания. При этом прибывшие на место аварии полицейские обнаружили лишь транспортное средство, а вот его водитель к тому моменту уже скрылся.

Через некоторое время преступника всё-таки удалось найти. В его крови не было обнаружено следов алкоголя. Сейчас ему грозит административный штраф.

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