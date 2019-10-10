Эксперты назвали вещи, на которых чаще всего экономят россияне

За последние четыре года на 4% выросло число россиян, готовых экономить на образовании для своих детей.

Большая часть россиян — порядка 46% опрошенных центром НАФИ — экономят на отпуске из-за нехватки финансов. 29% респондентов отказываются от походов в театры и кино, а 27% ограничивают расходы на медикаменты и необходимые медицинские процедуры. Такую статистику приводит ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции исследования.

Отмечается, что с 2015 года доля опрошенных, экономящих на лечении, возросла на 5%.

При этом порядка 24% респондентов отказываются от поездок к родственникам и друзьям, 21% экономит на покупке одежды и обуви, а 18% не покупают действительно необходимые в домашнем хозяйстве вещи.

Также отмечено, что за последние четыре года выросло число россиян, готовых экономить на образовании для себя и своих детей. Если в 2015 году экономить на образовании для детей и взрослых готово было по 6% респондентов, то к текущему году эта доля составила 10% и 9% соответственно.

Ранее опрос ВЦИОМа показал, что большинство россиян не хотят отправлять своих детей учиться за границу.