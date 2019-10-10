Освобождённая журналистка Юзик покинула Шереметьево, не встретившись с матерью

Российская журналистка Юлия Юзик, прилетевшая в Шереметьево после освобождения из Ирана, покинула аэропорт не через главный выход, где её ждали журналисты и мама. Об этом РИА "Новости" сообщил бывший муж Юзик Борис Войцеховский.

— Она точно прилетела. Её приехала встречать мама, но Юля ей позвонила и сказала, что её вывели как-то через другой выход, чтобы она ехала домой, — сказал Войцеховский.

Самолёт с журналисткой на борту приземлился в Москве в 05:47 по московскому времени.

Напомним, второго октября Юзик задержали в Тегеране. Изначально сообщалось, что местные власти подозревают журналистку в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Кремль назвал неприемлемым задержание российской гражданки в Иране. Девятого октября Юзик освободили.