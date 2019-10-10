США из Сирии вывезли двух палачей ИГИЛ из "четвёрки" Beatles

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Фото © Twitter / Jewish Community

Они входили в группу террористов, которую прозвали Beatles. Группа состояла из четырёх человек.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГИЛ*.

США уже забрали двух боевиков, известных как Beatles, связанных с казнями посредством обезглавливания в Сирии, — написал Трамп в "Твиттере".

Президент добавил, что членов террористической группировки поместили в особо охраняемое место.

Накануне стало известно, что арабо-курдская вооружённая коалиция "Силы демократической Сирии" из-за начала турецкой операции передали США двух боевиков — британцев Александра Коти и Аш-Шафи Эльшейха. Они входили в группу террористов, прозванную Beatles. Группа состояла из четырёх человек. Данное прозвище палачи получили из-за своего британского акцента. Им приписывают казни 27 человек, включая американских журналистов.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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