США из Сирии вывезли двух палачей ИГИЛ из "четвёрки" Beatles

Они входили в группу террористов, которую прозвали Beatles. Группа состояла из четырёх человек.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГИЛ*.

— США уже забрали двух боевиков, известных как Beatles, связанных с казнями посредством обезглавливания в Сирии, — написал Трамп в "Твиттере".

US moves 2 British Islamic State members known as ‘Beatles’ from Syria: Two notorious terrorists believed to be part of group that beheaded hostages taken out of Syria amid fears they could escape as Turkey invades northeast Syria https://t.co/5ESTTc9MZB TimesofIsrael pic.twitter.com/SgwaTbiyFl — Jewish Community (@JComm_BlogFeeds) October 10, 2019

Президент добавил, что членов террористической группировки поместили в особо охраняемое место.

Накануне стало известно, что арабо-курдская вооружённая коалиция "Силы демократической Сирии" из-за начала турецкой операции передали США двух боевиков — британцев Александра Коти и Аш-Шафи Эльшейха. Они входили в группу террористов, прозванную Beatles. Группа состояла из четырёх человек. Данное прозвище палачи получили из-за своего британского акцента. Им приписывают казни 27 человек, включая американских журналистов.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.